Рекордное количество регионов будет представлено на студенческом «Лига форуме»

(Казань, 15 июля, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Впервые на студенческий образовательный «Лига форум» приедут участники из 16 российских регионов, сообщил корреспонденту ИА «Татар-информ» президент «Лиги студентов Республики Татарстан» Руфат Киямов.

«В этом году рекордное количество — 16 регионов со всей России. В том числе приедут регионы, которые мы не планировали, но они писали в адрес „Лиги студентов“: „Мы слышали о вашем форуме, хотим приехать, услышать ваш опыт и поделиться своим“», — сказал Киямов.

По его словам, участие некоторых регионов стало неожиданностью, потому что туда информация о «Лига форуме» не отправлялась. Например, Санкт-Петербург, Челябинск и Кемерово.

Впервые под новым названием «Лига форум» пройдет с 20 июля по 3 августа в Болгарском музее-заповеднике. Его участниками станут свыше 2 тыс. студентов и абитуриентов вузов и ссузов, которых распределят на три смены. Одна из них пройдет только для старост академических групп.

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