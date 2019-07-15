Главным тренером «Рубина» назначен испанец Эдуардо Докампо

(Казань, 15 июля, «Татар-информ»). Испанский специалист Эдуардо Докампо возглавил казанский футбольный клуб «Рубин». Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Ранее считалось, что вакантное место займет Роман Шаронов, с которым команда проводила межсезонный сбор и который значился исполняющим обязанности главного тренера. Однако у Шаронова отсутствует категория Pro, позволяющая занимать пост, поэтому испанец встал у руля «Рубина».

В период с 2012-го по 2017 год Докампо был тренером-методистом в академии клуба, в этом году он вернулся на позицию тренера.

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