Жителям Нижнекамска на День Петра и Павла подарили барана с «московской пропиской»

(Казань, 15 июля, «Татар-информ»). В деревне Клятли Нижнекамском районе с размахом отметили православный праздник День Петра и Павла, передает «НТР 24».



По традиции в Нижнекамский район съехались гости не только со всей республики, но и из разных российских регионов. Одним из гостей стал координатор штаба татар Москвы Рустем Ямалеев.



Столичный гость приехал на свою родину не с пустыми руками. Специально для батыра праздника Рустем привез барана «с московской пропиской».



«Он очень независим и гордо себя ведет, потому что коренной москвич», – пошутил координатор штаба татар Москвы.



Еще одним подарком, врученным сельчанам Нижнекамского района от Рустема Ямалиева, стали две иконы, одной из которых 180 лет. Святыни будут храниться в церкви села Балчиклы.



Организаторы праздника Дня Петра и Павла приложили максимум усилий, чтобы создать его гостям особенное праздничое настроение. На центральной площадке провели театрализованный пролог, на многочисленных площадках выступили творческие и танцевальные коллективы города и района. По традиции на деревенском майдане состоялись различные конкурсы и спортивные состязания.

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