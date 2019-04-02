На студенческом форуме LIGA FORUM пройдет турнир по киберспорту

(Казань, 15 июля, «Татар-информ», Диденко Лев). В рамках проведения студенческого образовательного форума LIGA FORUM будет организован киберспортивный турнир. Об этом сообщили организаторы форума на пресс-конференции в «Татар-информ».

Турнир планируют провести по футбольному симулятору. Проверить свои силы в нем сможет любой участник форума в составе своей заранее собранной команды. Всего в форуме примут участие 15 команд, которые будут соревноваться между собой в разных состязаниях и играх.

«Все участники будут поделены на команды – всего пятнадцать», — заявил Наиль Вальяшин. — «Каждая из своего состава выберет четырех человек, которые будут защищать честь команды».

Помимо турнира по киберспорту на форуме планируют провести логические, интеллектуальные и спортивные игры, а также культурно-массовые мероприятия.

К слову, в будущем у организаторов в планах расширить область киберспортивных дисциплин. Так, помимо футбольного симулятора на форуме собираются проводить турниры по файтингам – симуляторам боев, МОБА играм – командным состязаниям 5 на 5 человек – и шутерам, где лидера определит умение стрелять по виртуальным противникам.

Напомним, киберспорт в России признали официальной спортивной дисциплиной в 2001 году. В 2006 году его исключили из реестра и только спустя 10 лет, в 2016 году, в России впервые за долгое время провели открытые соревнования в рамках Кубка страны по киберспорту.

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