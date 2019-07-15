В Казани на проспекте Ямашева демонтировали и вывезли четыре незаконно возведенных павильона

(Казань, 15 июля, «Татар-информ»). В Казани на проспекте Ямашева у остановки «Океан» демонтировали и вывезли четыре незаконно возведенных павильона. Об этом ИА «Татар-информ» сообщила главный эксперт-специалист по взаимодействию со СМИ УФССП России по РТ Лилия Халимова.

«Сегодня судебные приставы Межрайонного отдела судебных приставов по особым исполнительным производствам исполняют решение суда по сносу объектов, признанных самовольными постройками. В связи с тем, что владелец строений ООО "Газбумпром" в установленный срок решение суда не исполнило, снос осуществляется в принудительном порядке», – уточнила Лилия Халимова.

Пока демонтировали и вывезли четыре из шести киосков. Еще два павильона будут снесены во вторник, 16 июля.

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