Минниханов примет участие в заседании президиума Совета при Президенте РФ по реализации нацпроектов

(Казань, 15 июля, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов примет участие в заседании президиума Совета при Президенте РФ по реализации национальных проектов, которое проведет в Москве глава Правительства России Дмитрий Медведев. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

«Ожидается, что будет обсуждаться ход исполнения решений Правительства России по вопросам реализации национальных проектов», – отметили в пресс-службе.

В заседании примут участие представители федеральных министерств и ведомств. В числе докладчиков заявлены министр транспорта РФ Евгений Дитрих, министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев, министр экономического развития РФ Максим Орешкин, министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин.

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