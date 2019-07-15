Обновленный студенческий «Лига форум» обошелся бюджету Татарстана в 30 млн рублей

(Казань, 15 июля, «Татар-информ», Динара Прокопьева). На обновленный студенческий «Лига форум» потратили 30 млн рублей из бюджета Татарстана. В эту сумму вошли расходы на питание, проживание, транспорт для участников, а также культурную программу с привозом хедлайнеров. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» рассказал первый замминистра по делам молодежи республики Тимур Сулейманов.

«Форум этого года вырос с точки зрения продолжительности и численности. Рост его бюджета пропорционален. Для проведения форума в формате трех смен на две тысячи человек с учетом питания, проживания, логистики, транспорта, выступления групп, культурной и образовательной программы, [выделено] порядка 30 млн рублей», — сказал Сулейманов.

На питание и проживание участников выделено семь млн рублей, на инфраструктуру и логистику — 12 млн рублей, на печатно-полиграфическую продукцию — 5 млн рублей; на образовательную и культурную программу — 6 млн рублей. На форум, который пройдет в Болгарском музее-заповеднике с 20 июля по 3 августа, приедут 2100 человек со всей страны.

Ранее министр по делам молодежи РТ Дамир Фаттахов рассказал о планах вывести «Лига форум» на всероссийский уровень. Эту информацию подтвердил Сулейманов и отметил, что в ведомстве надеются на софинансирование проекта из федерального бюджета.

На следующий год формат форума для студентов и абитуриентов вузов и ссузов планируется сохранить. «Лига студентов Татарстана» также ищет варианты по привлечению внебюджетных средств на финансирование образовательного проекта.

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