Татар-информ

15 июля 2019, 13:40

Экономика и финансы

Альфа-Банк предоставил сервис самоинкассации компании «Магнит»

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Экономика и финансы

Альфа-Банк предоставил сервис самоинкассации компании «Магнит»

Соглашение подписано на срок от одного года с возможностью пролонгации.

(Казань, 15 июля, «Татар-информ»). Альфа-Банк и компания «Магнит» заключили соглашение о предоставлении услуг самоинкассации на базе автоматизированных депозитных машин Moniron 6. Соглашение подписано на срок от одного года с возможностью пролонгации. На первом этапе будут подключены около 600 магазинов розничной сети «Магнит» в трех городах России (Орске, Ярославле и Оренбурге). Поставщик устройств – компания «Профиндустрия».

Решение на базе платформы Moniron Cash Connect обеспечивает повышение эффективности бизнес-процессов, связанных с обработкой и инкассацией наличной выручки. Устройства производят прием, пересчет, проверку подлинности и безопасное хранение наличной выручки до инкассации, а также зачисление денежных средств на расчетный счет в режиме онлайн. Это позволяет исключить ошибки при обработке наличных, сократить документооборот и не зависеть от неудобного графика инкассации.

«Сервис повышает эффективность управления ликвидностью и оптимизирует расходы на инкассацию. Решает проблему с заездом инкассаторов в пиковое время, опозданий из-за пробок и праздничных дней, осложняющих подъезды к магазинам. Кроме того, самоинкассация полностью исключает риски ночного хранения выручки - после внесения средств ответственность за них несет Банк», - подчеркнул директор департамента казначейства розничной сети Магнит Самат Саттаров.

«Мы уверены, что спрос на самоинкассацию на розничном рынке будет только расти. Альфа-Банк будет развивать сервис автоматизации наличного денежного оборота, предлагая клиентам самые современные автоматизированные решения, которые делают их повседневную работу эффективной, удобной и безопасной», - подчеркнул руководитель дирекции транзакционного бизнеса Альфа-Банка Павел Рязанов.

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