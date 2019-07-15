Татар-информ

15 июля 2019, 16:25

Сельское хозяйство

В Татарстане на условную голову скота заготовлено кормов 12,3 ц кормовых единиц при прогнозе 30 ц

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Сельское хозяйство

В Татарстане на условную голову скота заготовлено кормов 12,3 ц кормовых единиц при прогнозе 30 ц

Фото: Салават Камалетдинов/архив

В республике темпы заготовки кормов для животноводства в текущем году выше, чем в прошлом сезоне.

(Казань, 15 июля, «Татар-информ»). В Татарстане на одну условную голову скота заготовлено кормов 12,3 центнера кормовых единиц при прогнозе 30 центнеров. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия РТ.

Согласно информации ведомства, по состоянию на 15 июля аграрии заготовили 355,6 тыс. тонн сена и 1 млн 777,1 тыс. тонн сенажа, что составляет к прогнозу 56% и 66% соответственно.

«Всего по республике заготовлено кормов в условных единицах 709,9 тыс. тонн или на одну условную голову скота 12,3 центнера кормовых единиц при прогнозе 30 центнеров. То есть на сегодня план выполнен на 41%», – уточнил заместитель начальника отдела развития отраслей животноводства Минсельхозпрода РТ Ирек Гибадуллин.

Он отметил, что в республике темпы заготовки кормов для животноводства в текущем году выше, чем в прошлом. На эту дату годом ранее было заготовлено 602,9 тыс. тонн кормовых единиц, то есть 10,3 центнера на условную голову скота.

По словам собеседника агентства, наиболее высокие темпы заготовки кормов наблюдаются в тех муниципальных районах, где высокая плотность крупного рогатого скота – более 20 голов на 100 гектаров сельхозугодий.

«В Апастовском районе плотность КРС на 100 гектаров угодий составляет 23 головы. Здесь на сегодня припасено 15,1 центнера кормовых единиц на одну условную голову скота, это чуть больше 50% к прогнозу», – привел пример Ирек Гибадуллин.

Как отметили в министерстве, также организованно идет заготовка кормов в хозяйствах таких районов, как Кайбицкий (на 15 июля заготовлено 14,3 центнера кормовых единиц), Тюлячинский и Ютазинский (по 14,1), Буинский (12,9), Арский (12,7), Сабинский (12,5) и ряда других районов с высокой плотностью скота. 

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