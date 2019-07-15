УНИКС заключил контракт с американским центровым Алексом Тайесом

(Казань, 15 июля, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Казанский УНИКС пополнил свои ряды 31-летним американским центровым Алексом Тайесом, сообщает клубная пресс-служба.

Контракт с Тайесом подписан по системе 1+1. В прошлом сезоне американец играл за израильский «Маккаби» (Тель-Авив), в составе которого в национальном чемпионате в среднем набирал 8,1 очка (69,9% — двухочковые в среднем, 50% — штрафные), делал 5 подборов, 0,6 результативные передачи, 1,1 блок-шота. В рамках Евролиги — 7,3 очка (66,4% — двухочковые, 62,5% — штрафные), 4,1 подбора, 0,3 результативные передачи, 1,1 блок-шота.

Игра в Тель-Авиве стала лучшей страницей в биографии Тайеса. В «Маккаби» он стал обладателем Кубка Израиля (2014, 2015), победителем Евролиги (2014), чемпионом Израиля (2014, 2018, 2019), обладателем Кубка победителей Израиля (2018), MVP января 2019 Евро.

Ранее он выступал за «Маккаби» (Ашдод), в итальянском «Канту», турецких «Галатасарае» и «Анадолу Эфес», не раз играл против УНИКСа.

До Тайеса состав УНИКСа в нынешнем межсезонье пополнили российские форварды Дмитрий Усинский (перешел из «Нижнего Новгорода»), Валерий Лиходей («Анвилл», Польша) и исландец Хаукур Палссон («Нантер», Франция).

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