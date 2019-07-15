Мухаметшин поблагодарил Генконсула Турции в Казани Ахмета Садыка Догана за результативную работу

(Казань, 15 июля, «Татар-информ»). Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин сегодня принял Генерального консула Турции в Казани Ахмета Садыка Догана, который завершает свою миссию в Татарстане. Глава парламента поблагодарил турецкого дипломата за результативную работу, сообщает пресс-служба Госсовета РТ.

Фарид Мухаметшин подчеркнул, что руководство Татарстана придает особое значение развитию торгово-экономических, культурных, научных связей с Турцией.

«Мы также заинтересованы в более динамичном развитии межпарламентских связей между нашими республиками. Ведь еще в 1995 году был подписан Протокол о сотрудничестве между Великим Национальным Собранием Турции и Государственным Советом РТ», – сказал он.

Господин Доган поблагодарил руководство республики за создание условий для плодотворной работы Генконсульства Турции в Казани. «Для меня работа в России и, в частности, в Татарстане была большой честью. Посещая многие города вашей республики, я каждый раз убеждался в том, что Татарстан – это один из самых прекрасных, современных регионов России. И мы очень ценим и дорожим нашими отношениями с Россией, любим Татарстан», – подчеркнул он.

Ахмет Садык Доган занимал пост генерального консула Турции в Казани с 15 января 2018 года, а до этого работал в Болгарии.

О решении покинуть пост Генерального консула Турции в Казани Ахмет Садык Доган ранее объявил на пресс-конференции в ИА «Татар-информ».

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.