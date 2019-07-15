Набережные Челны вошли в топ-10 лучших российских моногородов

(Казань, 15 июля, «Татар-информ»). Моногород Набережные Челны вошел в топ-10 лучших моногородов России по итогам 2018 года, сообщает пресс-служба Минэкономики РТ.
Награду вручили на Всероссийском форуме-совещании по развитию моногородов РФ, который открылся сегодня в Тольятти. Рейтинг составил Фонд развития моногородов на основании оценки всех 319 российских моногородов.
«Набережные Челны третий год подряд входят в топ лучших моногородов России. Мы признательны за столь высокую оценку, а также всестороннюю поддержку наших инициатив», — отметил министр экономики РТ Фарид Абдулганиев.
Он напомнил, что в рамках сотрудничества Татарстана и Фонда развития моногородов с 2015 года в Набережных Челнах созданы и реконструированы дорожная инфраструктура в промышленной зоне, инженерная инфраструктура промышленного парка «Развитие», реконструированы Хлебный, Индустриальный, ХХХ и ХХХI проезды, ведется строительство сетей для заводов стиральных машин и кухонного оборудования Haier.
Начиная с 2016 года, между Татарстаном и Фондом реализуются соглашения о привлечении заемных средств для развития крупных инвестиционных проектов города.
В топ-10 лучших моногородов также попали Павловск (Воронежская область), Котовск (Тамбовская область), Тутаев (Ярославская область), Череповец (Вологодская область), Губкин (Белгородская область), Тейково (Ивановская область), Глазов (Удмуртия), Выкса (Нижегородская область), Невинномысск (Ставропольский край).