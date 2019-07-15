На трассе в Самарской области в массовой аварии погиб байкер из Казани

(Казань, 15 июля, «Татар-информ»). На трассе в Самарской области в массовой аварии погиб 32-летний байкер из Казани. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

«Накануне в 16.10 на 88-м км трассы Самара – Ульяновск 32-летний мужчина за рулем мотоцикла, по предварительным данным, не выбрал безопасные скорость и интервал и совершил столкновение с автомобилем "Фольксваген", который двигался в попутном направлении», – уточнили в пресс-службе ведомства.

От удара байкера отбросило на встречку, где он врезался в «КИА».

В результате ДТП мотоциклист от полученных травм скончался на месте происшествия. По факту аварии в Госавтоинспекция Самарской области проводится проверка.





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