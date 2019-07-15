Артур Шипилов

15 июля 2019, 14:00

Спорт

Нападающий «Ак Барса»: Вышел из отпуска на пару дней раньше, потому что соскучился по хоккею

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Спорт

Нападающий «Ак Барса»: Вышел из отпуска на пару дней раньше, потому что соскучился по хоккею

Фото: Салават Камалетдинов

Артем Лукоянов заявил, что команде стоит биться ради оправдания за прошлый провальный сезон.

(Казань, 15 июля, «Татар-информ», Артур Шипилов). Нападающий «Ак Барса» Артем Лукоянов прокомментировал первую тренировку команды на льду после отпуска.

«Отпуск был очень долгим, надоело отдыхать. Поэтому вышел из него на пару дней раньше. Сегодня мы вернулись в любимое дело, по которому скучали», - поделился Лукоянов.

Также он рассказал об изменениях своих функций на площадке с новым тренером: «Не могу сказать о предстоящей роли в команде, не думаю, что их в принципе будут раздавать. У нас одна общая идея - победа. Нам нужно биться, чтобы оправдаться за провальный сезон». 

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