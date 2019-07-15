В Челнах очевидцы сняли на видео, как спасатели вытаскивают зажатого в салоне «Лады» водителя

(Набережные Челны, 15 июля, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Набережных Челнах очевидцы сняли на видео, как спасатели вытаскивают зажатого в салоне легковушки водителя.

По данным Набережночелнинской ГИБДД, авария произошла 14 июля на проспекте Мира, напротив ДК «КАМАЗ». 25-летний водитель «Лады» 14-й модели, двигаясь в сторону проспекта Вахитова, врезался в знак, предупреждающий о проведении дорожных работ. После этого легковушку откинуло на припаркованный у обочины грузовик.

Очевидцы утверждают, что прибывшим на место происшествия спасателям с трудом удалось вытащить водителя из искореженной легковушки. Сейчас он находится в отделении травматологии БСМП.



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