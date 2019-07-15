Фарид Мухаметшин: Работа Госсовета РТ пятого созыва отличается усилением соцподдержки населения

(Казань, 15 июля, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Деятельность Государственного Совета Татарстана пятого созыва отличается усилением социальной поддержки населения на законодательном уровне. Об этом заявил сегодня глава парламента республики Фарид Мухаметшин на пресс-конференции, посвященной итогам работы Госсовета РТ V созыва.

Законодательные решения парламента имели социальную направленность, регламентировали вопросы социальных выплат и государственной поддержки различных категорий граждан, отметил Председатель Госсовета РТ. В частности, приняты законы, направленные на поддержку малого и среднего бизнеса, повышение социальной и деловой активности сельского населения. Законодательно регулировались вопросы обеспечения экологической и продовольственной безопасности, развития культуры, обеспечения правопорядка.

Так, среди наиболее значимых законов, принятых в пятом созыве, глава парламента назвал «Об участии граждан в охране общественного порядка в РТ», «О дополнительных ограничениях времени, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции на территории РТ и признании утратившими силу некоторых законодательных актов РТ», «О стратегическом планировании в РТ», «О продовольственной безопасности РТ», «О государственной поддержке развития личных подсобных хозяйств на территории РТ» и многие другие.

«Работали по законопроектам, которые были жизненно востребованы. В этом пятилетии ни один законопроект не был отклонен по тем или иным причинам Президентом Татарстана и не возвращен для повторного рассмотрения Госсоветом. Это, в том числе, показатель профессионализма парламентской деятельности», – сказал Фарид Мухаметшин.

Всего, по его словам, в течение пяти лет было проведено 49 заседаний Государственного Совета РТ, рассмотрено 1989 вопросов, Президентом РТ был подписан 561 закон.

«Включали новые инструментарии в свою работу, например, запустили проект “Пишем законы вместе”. Обращались к населению, чтобы они предлагали изменения в действующее законодательство или принятие новых законов. Получили уже около 200 предложений, которые находятся в работе Госсовета. Думаю, эта деятельность будет расширена и усовершенствована», – подчеркнул глава парламента.

Фарид Мухаметшин напомнил, что Татарстан наряду с Москвой, Московской и Калужской областями с 1 января вошел в число пилотных регионов, где действует специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход». «Около 18 тыс. жителей Татарстана зарегистрировались в качестве самозанятых. Мы встречаемся с ними. Упорядочивается эта работа», – заметил он.

Председатель Госсовета упомянул, что на заседаниях парламента обсуждались вопросы преподавания родных языков. «Согласились с тем, что нужна разговорная речь, более простое обучение татарскому языку с помощью учебников. Первым Президентом республики Минтимером Шаймиевым инициирован проект по созданию полилингвальных школ. Думаю, в целом по стране по этому пути, наверное, будут проходить многие другие субъекты. Никто не хочет отказываться от родного языка, но при этом все должны хорошо знать русский язык, а также много желающих изучать иностранные языки, чтобы повысить свою конкурентоспособность», – заявил он.

В общей сложности депутатами рассмотрено 62 тыс. обращений и жалоб граждан, общественных и юридических организаций, продолжил глава парламента. «Только в Госсовет поступило более 14 тыс. обращений, 51,7% которых принято через интернет-приемную», – добавил он.

Фарид Мухаметшин также отметил, что Госсовет Татарстана заключил межпарламентские соглашения с 36 субъектами РФ. «Подписано 10 соглашений с зарубежными партнерами. Авторитет Госсовета растет, к нам обращаются, пишут, субъекты РФ поддерживают наши законодательные инициативы», – отметил он.

Говоря о дисциплине депутатов, Председатель Госсовета подчеркнул, что в целом явка на парламентские заседания была неплохая. «В этом созыве серьезно усилили контрольные функции парламента. Ни одно заседание комитета Госсовета без контрольного вопроса не проводилось. Не прошло ни одно заседание без кворума. Есть депутаты, которые ни одного заседания не пропустили», – констатировал он.

По словам главы парламента, депутатам нового созыва Госсовета РТ будет передано несколько законопроектов, которые пока находятся в «листе ожидания». «С четвертого созыва два законопроекта находятся в работе. Мы не смогли найти возможности принять их. Но в целом выполнили свою программу. Сейчас 11 законопроектов находятся на контроле, два законопроекта, пришедшие с четвертого созыва, пять законопроектов, внесенных в пятом созыве, находятся на рассмотрении, а некоторые из них направлены федеральному законодателю, ждем ответа. У нас в этой части опасений нет», – проинформировал он.

Кроме того, Фарид Мухаметшин не исключил и возможные структурные изменения в Госсовете РТ нового созыва. «Сегодня у нас семь комитетов. Может остаться пять, а может наоборот появиться и восьмой, поскольку вопросы цифровизации, работа в интернет-пространстве требуют более подготовленного подхода депутатов и сотрудников аппарата», – заключил он.

В Татарстане 8 сентября состоятся выборы депутатов Государственного Совета республики шестого созыва.

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