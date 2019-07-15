Профессор КФУ: Вторая половина июля компенсирует прохладу начала месяца

(Казань, 15 июля, «Татар-информ», Егор Никитин). Вторая половина июля в Татарстане окажется теплее первой, однако ждать 30-градусного зноя жителям республики не стоит. Об этом ИА «Татар-информ» рассказал профессор, заведующий кафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Юрий Переведенцев.

Он напомнил, что первая половина июля так и не подарила татарстанцам настоящую летнюю погоду — температура была ниже нормы на 2-3 градуса. Виной всему — мощный циклон.

«Он обеспечил приход к нам влажных северо-западных воздушных масс, поэтому у нас были осадки и прохладная погода», — отметил Переведенцев.

Говоря о второй половине июля, профессор напомнил долгосрочный прогноз российского Гидрометцентра. Согласно нему, нынешний июль в нашей республике должен оказаться в рамках климатической нормы. А значит вторая половина месяца компенсирует татарстанцам прохладу и дожди первых двух недель.

«Добирать норму будем во вторую половину месяца. К тому же, август тоже обещает быть выше нормы. Будем рассчитывать, что процесс будет выправляться в сторону потепления», — сказал Юрий Переведенцев.

В заключение он подчеркнул — несмотря на потепление, ждать серьезной жары и зноя татарстанцам не стоит.

«У нас нет такого ярко выраженного антициклона, который действует в Западной Европе. Поэтому не стоит ждать жары и зноя за 30 градусов», — резюмировал ученый.

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