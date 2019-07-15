Бизнесмен из Казани собирался приобрести овощи в Сети и перевел аферисту 2 млн рублей

(Казань, 15 июля, «Татар-информ»). Житель Казани собирался приобрести овощи в Сети и перевел аферисту 2 млн рублей, сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

«В минувшие выходные в полицию обратился директор одной из фирм города. Он рассказал, что еще в начале прошлого года нашел объявление о продаже овощей. Он связался с продавцом, заключил договор на поставку и перевел предоплату. Вскоре номер злоумышленника был заблокирован, а овощи мужчина так и не получил», – рассказали в полиции.

Подобный случай произошел и в Челнах. В прошлую субботу 69-летняя местная жительница рассказала, что пыталась в Сети продать дачу, неизвестная связалась с ней и предложила внести задаток. Так, злоумышленница узнала реквизиты челнинки и похитила с ее счета 71 тысячу рублей.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество».

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