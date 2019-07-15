Татар-информ

15 июля 2019, 14:41

Общество

В пяти районах Казани временно отключат свет

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Общество

В пяти районах Казани временно отключат свет

Причина отключений — проведение планового ремонта ЛЭП и электротехнического оборудования трансформаторных подстанций.

(Казань, 15 июля, «Татар-информ»). Завтра, 16 июля, в пяти районах Казани запланировано временное отключение электричества, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Так, с 8 утра до 5 вечера без света останутся жители Вахитовского района, проживающие по адресам: ул. Железнодорожная, дд. 2, 3, 5, ул. Косогорная, дд. 160, 161, 165, 167, ул. Плодовая, дд. 12-19, ул. Маршальская, дд. 1, 1а, 2-9, ул. Моторная, дд. 49а, 49б, 56, 58, 64-68, ул. Студеная, дд. 13, 17, 19, 36-46.

В то же время без света останутся и некоторые жители Ново-Савиновского района, проживающие по адресам: ул. Четаева, дома 31, 31а, 33, 35, ул. Чистопольская, дд. 47, 55, 57, проспект Ямашева, д. 67.

В этот же промежуток времени электричества не будет в Приволжском районе в домах по улицам Габишева, 4, 6, 8, 10, Дубравная, 2б, Зорге, 67, 89, 93, 95, Фучика, 62, 64 корп.1, 64б, 66, 68, 72, проспект Победы, 56, 58, 60, 62, в поселке Алтан по улицам Аланлык, Алтан, Карама, Урмале, в поселке Борисково по улицам Горийская, Запорожская, Пожарная, Прибрежная и Цветочная, в поселке Мирный по улицам 1-я Давликеевская, 1-я Земляничная, 2-я Давликеевская, 2-я Земляничная, 2-я Новосельская, 2-я Приовражная, 2-я Рубежная, 3-я Давликеевская, 3-я Рубежная, 4-я Давликеевская, 4-я Поперечно-Давликеевская, 4-я Рубежная, 5-я Давликеевская, 5-я Новосельская, 5-я Рубежная, 6-я Давликеевская, 6-я Новосельская, 7-я Давликеевская, 7-я Новосельская, 8-я Давликеевская, 8-я Новосельская, 9-я Давликеевская, 9-я Новосельская, 10-я Давликеевская, 10-я Новосельская, 11-я Давликеевская, 12-я Давликеевская, 12-я Новосельская, 13-я Давликеевская, Кулаевская, Новинка, Новосельская, Ново-Давликеевская, Пологая, Рощинская, Рубежная, Рыбацкая, дд. 4, 6, Саттара, в поселке Петровский по улицам 40 лет Победы, Березовая, Конечная, Лесная, Садовая, Свободы, Сквозная, Советская, Сосновая, Тупиковая, Центральная и в поселке Салмачи по улицам Сабит и Черноплодная.

На 12 часов – с 8 утра и до 8 вечера – электричество отключат в Кировском районе. Без света останутся жители по ул. 1-я Красноборская, дд. 5-16, ул. 2-я Красноборская, дд. 1-26, Березовый переулок, дд. 1-4, ул.Бирюзовая, д. 37, ул. Боевая, дд. 153-165, ул. Водников, дд. 31-52, Грушевый переулок, дд. 1-19, ул. Завокзальная, дд. 57, 118-138, 144, ул. Звездная, д. 13а, ул. Колымская, дд. 13, 15, 18, 22, 23, 25, 26, Липовый переулок, дд. 1-14, ул. Объединенная, дд. 2-28, Ореховый переулок, дд. 1-18, ул. Поперечно-Лагерная, дд. 2-10, ул. Равнинная, дд. 1-53а, Яблоневый переулок, дд. 2-18, Ясеневый переулок, дд. 1-10.

С 9 утра до 6 вечера свет будет отсутствовать в домах Советского района по адресам: ул. Минская, 32, 32а, 32/34, 34, ул. Фучика, 100, 106, 108, 108а, 110, Ноксинский спуск, 15, 17. Свет также отключат в поселке Большие Клыки по ул. Магистральная, 1-45, ул. Шавалиева 2, 3, 3а, 4, в поселке Радужный по улицам Загоскина, Коринфского, Лесная, Райская, Тенишева, Хлебникова. С 8 утра до 5 вечера отключение затронет жителей поселка Привольный, проживающих в домах по улицам Айбагар, Айлы, Вересковая, Жилякле, Знатная, Икмякле, Каратау, Карачаровская, Ледяная, Липецкая, Ореховая, Пахотная, Счастливая, Уракчи, Усердная, Чирямле, Чэчэк, Эмет.

Причина отключений — проведение планового ремонта ЛЭП и электротехнического оборудования трансформаторных подстанций. Кроме того, в это же время будет проводиться техническое обслуживание оборудования распределительных сетей.
 

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