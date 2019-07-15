Татар-информ

15 июля 2019, 13:20

Экономика и финансы

«Татнефть»: нефтегазохимический комплекс под Альметьевском будет отвечать всем требованиям экологии

Рекомендуем

Экономика и финансы

«Татнефть»: нефтегазохимический комплекс под Альметьевском будет отвечать всем требованиям экологии

Фото: Рамиль Гали/архив

Нефтяниками выбрана безопасная технология, которая используется в Бельгии, Объединенных Арабских Эмиратах и США.

(Казань, 15 июля, «Татар-информ»). Нефтегазохимический комплекс «Татнефти» в Альметьевском районе планируется построить в соответствии с мировыми стандартами после проведения государственных экологических экспертиз. Об этом сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе нефтяной компании.

«При реализации проекта планируется использовать новейшую итальянскую технологию лицензиара Conser, отвечающую самым высоким требованиям безопасности. Она является самой передовой в части надежности, энергоэффективности и отсутствия выбросов в атмосферу и воду», – сказали в пресс-службе.

Комплекс планирует выпускать ряд уникальной нефтехимической продукции, в том числе малеиновый ангидрид, полипропилен, акрилонитрил и углепластики. На текущий момент в Европе уже построено четыре завода, где используется технология Conser, аналогичные производства есть в США, Объединенных Арабских Эмиратах и в Китае.

Как уточнили в «Татнефти», на данный момент проектная документация комплекса находится в стадии разработки. В ближайшее время проектный институт представит оценку воздействия планируемого производства на окружающую среду. Будет подготовлен и опубликован в СМИ документ с подробной информацией о влиянии данного производства на атмосферный воздух.

Кроме того, сам проект будет вынесен на общественные слушания, где каждый из жителей сможет высказать свое мнение, задать интересующие вопросы, на которые ответят эксперты проектного института, разработчики процесса, химики. Предварительная информация о проведении общественных слушаний будет размещена за месяц до их начала.

«Строительство производства возможно только после прохождения экологической экспертизы с получением положительного заключения от "Главгосэкспертиза"», – подчеркнула в компании.

Проект строительства нефтегазохимического комплекса предполагает выпуск 50 тыс. тонн малеинового ангидрида в год, производство до 272 тыс. тонн полипропилена, а также акрилонитрила и углепластиков по 10 тыс. тонн в год. Строительство нефтегазохимического комплекса позволит привлечь в экономику Альметьевского района около 80 млрд рублей инвестиций, создать свыше 4,1 тыс. рабочих мест.

Ожидается, что со временем все новые производства «Татнефти» будут включены в контур новой особой экономической зоны Татарстана «АлмА». А малеиновый ангидрид, полипропилен, акрилонитрила и углепластики впоследствии будет перерабатываться резидентами ОЭЗ в конечные товары.

 

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

В 2019 году малый и средний бизнес Казани набрал 53,5 млн рублей кредитов
Новости дня
13:39
Профессор КФУ: Вторая половина июля компенсирует прохладу начала месяца

Грядущее потепление будет умеренным и не принесет в республику жару, отметил Юрий Переведенцев.

13:33
Фарид Мухаметшин: Работа Госсовета РТ пятого созыва отличается усилением соцподдержки населения

Глава парламента подвел итоги работы Государственного Совета Татарстана V созыва.

13:29
Бизнесмен из Казани собирался приобрести овощи в Сети и перевел аферисту 2 млн рублей

Казанец заключил договор, договорился о времени поставки, однако овощи так и не получил, а лжепродавец отключил телефон.

13:20
«Татнефть»: нефтегазохимический комплекс под Альметьевском будет отвечать всем требованиям экологии

Нефтяниками выбрана безопасная технология, которая используется в Бельгии, Объединенных Арабских Эмиратах и США.

13:17
Приставы Альметьевска заставили алиментщицу выплатить долг в 300 тысяч рублей

Неплательщица отказывалась выделять средства на содержание сына до тех пор, пока в отношении нее не возбудили уголовное дело.

13:06
Юные казанцы привезли 13 медалей с Международных детских игр в Уфе

В общем рейтинге городов-участников Казань заняла 6-е место, уступив Бангкоку, Уфе и трем китайским городам.

13:03
Прокуратура Высокогорского района добилась, чтобы рабочим заплатили за благоустройство парка

Бригаде из восьми человек задолжали 140 тысяч рублей за работы, проведенные в поселке Бирюлинского зверосовхоза.

12:50
В казанском МКДЦ спасли пациентку с редкой сердечно-сосудистой патологией

За жизнь женщины более восьми часов боролись 17 специалистов.

12:44
Эксперт: В ближайшие дни в Татарстан вернется тепло

К концу недели воздух в республике прогреется до 25-26 градусов тепла.

12:41
В казанском баре росгвардейцы задержали дебошира, которого разыскивали в Марий Эл за мошенничество

Случай произошел в заведении на улице Фрунзе Кировского района.

12:33
В Татарстане трехкратный чемпион РФ по кольцевым автогонкам рассказал детям о дорожной безопасности

Автоинспекторы и известный пилот рассказали ребятам о том, почему так важно пользоваться световозвращающими элементами.

12:30
Ак Барс Банк упростил условия безлимитного доступа в VIP-залы более 1 200 аэропортов

По новым правилам клиенты банка и сопровождающие их лица могут посещать бизнес-залы аэропортов 140 стран безлимитное количество раз.

12:21
Школьница на самокате попала под колеса иномарки, попытавшись пересечь дорогу вне перехода в Казани

В результате ДТП 12-летняя девочка получила перелом ноги.

12:20
Цикл детских фильмов «И в шутку, и всерьез» победил на VII Всероссийском фестивале видеофильмов

Фильмы победили в номинации «Лучшая режиссерская работа».

12:05
В Пестречинском районе РТ на крышу опрокинулась грузовая «ГАЗель»

ДТП произошло в деревне Куюки.

12:04
Ушел из жизни директор казанского филиала «Газпром медиа радио» Борис Мазин

Прощание с Борисом Эрнстовичем состоится во вторник, 16 июля.

11:58
В КДК имени Ленина представят казанские короткометражки «Падай. Копай. Дыши»

В киносборник вошли три короткометражные работы: «Падай», «Дыши глубже» и «Два часа до тишины».

11:44
Госавтонадзор: Компания, которой принадлежит перевернувшийся в Башкирии автобус, имеет лицензию

В результате аварии шесть человек погибли, 21 пассажир пострадал.

11:41
Исполком Набережных Челнов взял на себя транспортировку тел погибших в ДТП в Башкирии

Все погибшие являлись работниками одного предприятия – ТЭК «Лидер Транс».

11:40
Казань вошла в топ-3 списка городов с лучшими знаниями у молодежи

В первую тройку городов РФ также вошли Москва и Санкт-Петербург.

11:31
ГИБДД Казани ищет водителей, которые сбили двоих пешеходов на Бондаренко

В ДТП, которые произошли с разницей в один день на той же улице, пострадали 41-летний мужчина и 87-летняя пенсионерка.

11:24
Наставник «Ак Барса»: Команда продолжит усиливаться по ходу межсезонья

Дмитрий Квартальнов отметил возможность появления в составе воспитанников.

11:20
ВТБ Лизинг обновил функционал сайта
11:15
Восемь человек, пострадавших в ДТП с автобусом в Башкирии, готовят к эвакуации в Татарстан

Первичная медпомощь пострадавшим была оказана на базе архангельской и кармаскалинской ЦРБ.

11:12
Данис Зарипов и Эмиль Гарипов пропустили первую тренировку «Ак Барса»

По словам наставника клуба, спортсмены работают по индивидуальной программе.

События