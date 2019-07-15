«Татнефть»: нефтегазохимический комплекс под Альметьевском будет отвечать всем требованиям экологии

(Казань, 15 июля, «Татар-информ»). Нефтегазохимический комплекс «Татнефти» в Альметьевском районе планируется построить в соответствии с мировыми стандартами после проведения государственных экологических экспертиз. Об этом сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе нефтяной компании.

«При реализации проекта планируется использовать новейшую итальянскую технологию лицензиара Conser, отвечающую самым высоким требованиям безопасности. Она является самой передовой в части надежности, энергоэффективности и отсутствия выбросов в атмосферу и воду», – сказали в пресс-службе.

Комплекс планирует выпускать ряд уникальной нефтехимической продукции, в том числе малеиновый ангидрид, полипропилен, акрилонитрил и углепластики. На текущий момент в Европе уже построено четыре завода, где используется технология Conser, аналогичные производства есть в США, Объединенных Арабских Эмиратах и в Китае.

Как уточнили в «Татнефти», на данный момент проектная документация комплекса находится в стадии разработки. В ближайшее время проектный институт представит оценку воздействия планируемого производства на окружающую среду. Будет подготовлен и опубликован в СМИ документ с подробной информацией о влиянии данного производства на атмосферный воздух.

Кроме того, сам проект будет вынесен на общественные слушания, где каждый из жителей сможет высказать свое мнение, задать интересующие вопросы, на которые ответят эксперты проектного института, разработчики процесса, химики. Предварительная информация о проведении общественных слушаний будет размещена за месяц до их начала.

«Строительство производства возможно только после прохождения экологической экспертизы с получением положительного заключения от "Главгосэкспертиза"», – подчеркнула в компании.

Проект строительства нефтегазохимического комплекса предполагает выпуск 50 тыс. тонн малеинового ангидрида в год, производство до 272 тыс. тонн полипропилена, а также акрилонитрила и углепластиков по 10 тыс. тонн в год. Строительство нефтегазохимического комплекса позволит привлечь в экономику Альметьевского района около 80 млрд рублей инвестиций, создать свыше 4,1 тыс. рабочих мест.

Ожидается, что со временем все новые производства «Татнефти» будут включены в контур новой особой экономической зоны Татарстана «АлмА». А малеиновый ангидрид, полипропилен, акрилонитрила и углепластики впоследствии будет перерабатываться резидентами ОЭЗ в конечные товары.

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