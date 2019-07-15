(Казань, 15 июля, «Татар-информ»). Приставы Альметьевска заставили алиментщицу выплатить долг в 300 тысяч рублей, сообщила главный специалист-эксперт по взаимодействию со СМИ УФССП России по РТ Лилия Халимова.
«По решению суда 36-летняя женщина должна была выплачивать алименты на содержание ребенка. Исполнительный лист о взыскании задолженности поступил на исполнение в Альметьевский районный отдел судебных приставов, где в отношении нее было возбуждено исполнительное производство», – рассказала Халимова.
Приставы применили широкий комплекс мер, чтобы принудить неплательщицу к оплате долга, однако на нее они не подействовали.
В итоге должницу привлекли к уголовной ответственности, после чего женщина сразу же оплатила алименты.