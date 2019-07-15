Прокуратура Высокогорского района добилась, чтобы рабочим заплатили за благоустройство парка

(Казань, 15 июля, «Татар-информ»). Прокуратура Высокогорского района добилась, чтобы бригаде рабочих заплатили за благоустройство парка, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

«Специалисты ведомства провели проверку по сообщениям о нарушении трудовых прав в ООО "Весна". Выяснилось, что на основании договора подряда бригада из восьми рабочих занималась благоустройством парка в поселке Бирюлинского зверосовхоза, однако заказчик выполненные работы не оплатил», – рассказал Галиев.

Благодаря вмешательству надзорного ведомства работодатель добровольно выплатил работникам долг в 140 тысяч рублей.

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