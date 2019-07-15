В казанском МКДЦ спасли пациентку с редкой сердечно-сосудистой патологией

(Казань, 15 июля, «Татар-информ»). Врачи казанского Межрегионального клинико-диагностического центра спасли пациентку с редкой сердечно-сосудистой патологией. За ее жизнь 17 специалистов различных профилей боролись более восьми часов, сообщает пресс-служба МКДЦ.

«41-летняя Светлана поступила в центр в тяжелом состоянии с подозрением на острый инфаркт. Пациентке провели комплексную диагностику, которая не подтвердила первоначальный диагноз и выявила сложнейшую и редкую патологию», — говорится в сообщении.

Так, у женщины обнаружили расслоение практически всей аорты грудного отдела и аневризму брюшного отдела аорты. По словам врачей, такая патология часто приводит к летальному исходу. Специалисты МКДЦ подключили пациентку к аппарату ИВЛ и простимулировали работу сердца, которому тяжело было справляться с нагрузкой.

«В спасении молодой женщины участвовало 17 врачей, в числе которых диагносты, кардиохирурги, рентгенхирурги, анестезиологи и перфузиологи», — рассказал главный врач ГАУЗ «МКДЦ», доктор медицинских наук Рустем Хайруллин. Он также добавил, что во время операции пациентке установили специальную конструкцию — стент-графт, которая позволила изолировать аневризму и остановить кровотечение. Кроме того, врачи провели протезирование аортального клапана и коронарное шунтирование. Подобные операции называются гибридными и выполняются очень редко, в МКДЦ и вовсе — впервые.

«У нас в родне ни у кого такого никогда не было. На работе в магазине приходилось поднимать тяжелые коробки и упаковки. Нервы опять же, переживания. Может поэтому у меня так все сложилось. Работать буду в любом случае, дочку поднимать надо, но буду беречь себя. Не буду тяжести поднимать, лишний раз перенапрягаться», — рассказала пациентка, которая начала самостоятельно дышать уже на следующий день после операции.

Врачи МКДЦ отмечают, что диагностировать подобную патологию можно только в специальных высокотехнологичных центрах — расслоения аорты можно принять за острый коронарный синдром. Страдают такого рода заболеваниями в основном мужчины в возрасте старше 60 лет, у женщин причиной может стать генетика.

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