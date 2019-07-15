Татар-информ

15 июля 2019, 13:06

Спорт

Юные казанцы привезли 13 медалей с Международных детских игр в Уфе

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Спорт

Юные казанцы привезли 13 медалей с Международных детских игр в Уфе

В общем рейтинге городов-участников Казань заняла 6-е место, уступив Бангкоку, Уфе и трем китайским городам.

(Казань, 15 июля, «Татар-информ»). Юные казанские спортсмены привезли 13 медалей с Международных детских игр в Уфе. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Казанцы смогли завоевать 5 золотых, 3 серебряные и 5 бронзовых наград. В общем рейтинге городов-участников Казань заняла 6-е место, уступив Бангкоку, Уфе и трем китайским городам.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что сборная Казани участвовала в соревнованиях впервые. Честь республики защищали 17 спортсменов и 7 тренеров. Ребята состязались в дзюдо, плавании, скалолазании, легкой атлетике и фехтовании.

Соревнования прошли в Уфе с 9 по 14 июля. Участниками игр стали более 1,5 тыс. детей в возрасте от 12 до 15 лет.
 

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