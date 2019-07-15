В Татарстане трехкратный чемпион РФ по кольцевым автогонкам рассказал детям о дорожной безопасности

(Казань, 15 июля, «Татар-информ»). Российский автогонщик Максим Чернев рассказал детям из Татарстана о дорожной безопасности, сообщили в республиканской Госавтоинспекции.

«В Татарстане прошли соревнования на кубок России по кольцевым автогонкам. На мероприятие пришли посмотреть более тысячи местных жителей, большинство – со своими детьми», – рассказали в ГИБДД.

Сотрудники ГИБДД вместе с трехкратным чемпионом России по кольцевым автогонкам провели для детей открытый урок по безопасности дорожного движения.

Во время занятия автоинспекторы и известный пилот рассказали ребятам о том, почему так важно пользоваться световозвращающими элементами. Закрепить знания школьники смогли на викторине, победителям которой Чернев дарил подарки и автографы.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.