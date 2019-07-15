Ушел из жизни директор казанского филиала «Газпром медиа радио» Борис Мазин

(Казань, 15 июля, «Татар-информ»). Сегодня ночью на 59-м году жизни скончался директор казанского филиала «Газпром медиа радио» Борис Мазин. Его имя неразрывно связано с развитием в Казани радиовещания и сферы массовых мероприятий.

Еще в 70-х он организовывал первые казанские рок-концерты и был одним из первых диск-жокеев. А в 90-х Борис Эрнстович стал одним из создателей и руководителем первой независимой радиостанции Татарстана «Радио Пассаж».

С началом нового века Борис Мазин начал новую для казанского эфира эпоху, возглавив «Авторадио», сразу ставшее лидером местного вещания. Он же успешно развивал такие радиостанции, как Energy, «Юмор FM», «Детское радио».

Борис Мазин навсегда останется в памяти родных, друзей и коллег ярким, жизнерадостным человеком и профессионалом высочайшего уровня.

Похороны Бориса Мазина состоятся во вторник, 16 июля. В 8.30 начнётся прощание в здании Казанского Хосписа по адресу Академика Королёва, 67. Затем в 10 часов пройдёт отпевание в церкви на Арском кладбище.

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