Более 300 гостей отметили Сабантуй-2019 в узбекском Джизаке

(Казань, 15 июля, «Татар-информ»). Татарский народный праздник Сабантуй-2019, организованный Татарским национальным культурным центром (ТНКЦ) «Идель» Джизакской области, состоялся в городе Джизак, сообщает Представительство Республики Татарстан в Республике Узбекистан.



Церемонию праздничного мероприятия открыл председатель областного ТНКЦ «Идель» А. М. Гизатулин, который обратился ко всем присутствующим со словам поздравления. Он отметил, что на протяжении десятков лет, тесно взаимодействуя, одной большой дружной семьей живут в Узбекистане представители разных наций и народностей.





Участников праздничного мероприятия поздравил и советник Представительства Республики Татарстан в Республике Узбекистан Нариман Каримов, зачитав приветственное послание Президента РТ Рустама Минниханова организаторам и участникам «Сабантуй-2019».



Мероприятие состоялось при участии председателей русского, корейского, таджикского, киргизского культурных центров Джизакской области, студентов и абитуриентов казанских вузов, а также широкой общественности Джизака и Гулистана.



Разнообразие в праздничную программу внесли современные мелодии, композиции и песни народов мира на татарском, узбекском, русском и английских языках, представленные семейным музыкальным тандемом – активистами областного ТНКЦ «Идель» Заидом и Марленом Джеляловыми. Детская группа исполнила песни на татарском и русском языках.





Кульминацией концерта стало выступление гостей из Ташкента – заслуженного артиста Узбекистана и Татарстана, солиста Центрального ансамбля песни и танца вооруженных сил Министерства обороны Республики Узбекистан Марата Хакимова, а также татарского народного фольклорного ансамбля «Изгенур».



Для гостей праздника были накрыты столы с праздничным пловом, звучали песни и танцы – все это вылилось в яркий и увлекательный праздник, где его участники активно и с воодушевлением приняли участие в увлекательных конкурсах и народных играх.



«Этот праздник, на который пришли не только татары и башкиры, но и представители других наций, проживающих в Джизакской области, является живым примером преемственности поколений, символом взаимопонимания, единения народов», – отмечает источник.





На Сабантуе в Джизаке приняло участие более трехсот человек.

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