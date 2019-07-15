(Казань, 15 июля, «Татар-информ»). В Казанском баре росгвардейцы задержали дебошира, которого разыскивали в Марий Эл за мошенничество, сообщили в пресс-службе Росгвардии РТ.

«Патрулируя Кировский район, экипаж вневедомственной охраны получил сообщение о срабатывании сигнализации в баре на Фрунзе. На месте выяснилось, что несколько мужчин шумели и скандалили в заведении, однако успокоились, увидев росгвардейцев», – рассказали в пресс-службе силового ведомства.

При проверке документов выяснилось, что один из участников конфликта – 36-летний житель Марий Эл, уже несколько дней находящийся в федеральном розыске за преступление по статье «Мошенничество».

Мужчину передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

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