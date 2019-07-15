ВТБ Лизинг обновил функционал сайта

(Казань, 15 июля, «Татар-информ»). ВТБ Лизинг запустил обновленный сайт vtb-leasing.ru, который объединяет в себе все направления лизинга. Это позволит оптимизировать бизнес-процесс совершения лизинговых сделок и, как следствие, потенциально ускорить техническое обновление отечественных предприятий.



Новый сайт позволит клиентам не только выбрать подходящую технику, но и оставить онлайн-заявку для получения индивидуальных условий. В перспективе клиент сможет осуществлять все взаимодействие с лизинговой компанией непосредственно в личном кабинете.



Ключевая цель ВТБ Лизинг – приблизить процесс выдачи техники в лизинг к интернет-банкингу, когда для проведения большинства операций достаточно посетить портал и быстро получить необходимую услугу.



«Запуск нового сайта – не просто дань прогрессу, а шаг в сторону более удобного, простого и быстрого сервиса. Отечественные компании заинтересованы в техническом обновлении, которое обеспечит их дальнейшее развитие. Я считаю, что запуск нового сайта – важный этап нашей работы, результаты которой можно будет оценить уже в ближайшем будущем», – прокомментировал событие Дмитрий Ивантер, генеральный директор ВТБ Лизинг.



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