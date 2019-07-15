Чета Бекмамбетовых поболела за участников триатлона на набережной Нижнекамска

(Казань, 15 июля, «Татар-информ»). На триатлоне, первые состоявшимся в Нижнекамске, звездными болельщиками стали медийные лица республики. Так, за участников болели помощник Президента РТ Наталия Фишман и режиссер и продюсер Тимур Бекмамбетов, сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.



Также на набережной Камы были замечены глава Нижнекамского района Айдар Метшин, генеральный директор НКНХ Азат Бикмурзин и многие другие.





В Нижнекамском триатлоне участвовало 250 человек. Спортсмены преодолели 750 метров вплавь по Каме, 20 км проехали на велосипеде и пробежали 5 км вдоль живописных пейзажей.



Самый лучший результат в индивидуальной гонке на дистанции «спринт» показал Илья Суслов из Питера, преодолев три этапа за 1:07:30. Второе место, отстав всего на четыре минуты от лидера, завоевал Вячеслав Соколов из Нижнекамска.



Вячеслав Соколов – учитель физкультуры, недавно вернулся из Эстонии, где занял 13-е место среди 1500 спортсменов со всего мира. «Железный» физрук из Нижнекамска проплыл 1,9 км, проехал на велосипеде 90 км и пробежал 21 км за 4 часа 25 минут.





Глава исполкома Казани Денис Калинкин также принял участие в соревнованиях, отметив, что для него честь – выступать здесь.



«Нижнекамск, как всегда, радушно принимает, и болельщики отличные, поэтому очень хорошее настроение. Такие соревнования помогают мне разгрузить голову, снять напряжение», – отметил он.

И.о. руководителя исполкома Альметьевского района РТ обратил внимание на чистую воду в Каме.



«Кама – очень чистая, вкусная вода, прозрачная, по сравнению с другими водоемами – реально здорово. При этом волна дала поработать, и здесь для меня отдельные приятные моменты», – поделился руководитель.

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