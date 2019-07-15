Госавтонадзор: Компания, которой принадлежит перевернувшийся в Башкирии автобус, имеет лицензию

(Казань, 15 июля, «Татар-информ», Александра Давыдова). Компания из Набережных Челнов «Альтекс», которой принадлежит перевернувшийся на трассе в Башкирии автобус, имеет лицензию. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» рассказал руководитель Средне-Волжского межрегионального управления государственного автодорожного надзора Борис Смирнов.

«Это большая серьезная компания „Альтекс“ в Набережных Челнах. Лицензию она имеет, получила ее в апреле. Оператор не новый, работает уже давно. Сейчас мы начали проверочные мероприятия, пока говорить что-либо рано, нужны результаты проверки, которые будут через 2-3 дня», — рассказал Смирнов, добавив, что ранее в компании уже проходили проверки со стороны Госавтонадзора, к ней также применяли санкции, однако какие — не уточняется.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что вчера в Башкирии перевернулся автобус, следовавший в Набережные Челны. В результате аварии шесть человек погибли, 21 пассажир пострадал. Восемь человек, пострадавших в ДТП с автобусом в Башкирии, готовят к эвакуации в Татарстан. Набережночелнинская компания «Альтекс», которой принадлежит перевернувшийся автобус, выплатит компенсации пострадавшим пассажирам.

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