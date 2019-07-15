Цикл детских фильмов «И в шутку, и всерьез» победил на VII Всероссийском фестивале видеофильмов

(Казань, 15 июля, «Татар-информ»). Цикл детских короткометражных фильмов «И в шутку, и всерьез», снятый на татарском языке, победил в номинации «Лучшая режиссерская работа» на VII Всероссийском фестивале видеофильмов по народному творчеству, традиционной культуре и этнографии, который проходил в Йошкар-Оле Республики Марий Эл, сообщает ГБУК «ТатарКино».

Режиссером фильмов выступил Эдуард Габидуллин. Представленные фильмы сняты в рамках Фонда развития детского кино «Сотворение» при поддержке Минкультуры РТ.

Кроме того, проект «И в шутку, и всерьез» вошел в Топ-100 лучших региональных проектов в номинации «Поддержка талантливых детей» инициативы Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка.

С сентября этого года в Казани начнется работа над новым сезоном. В преддверии новых съемок Фонд развития детского кино «Сотворение» приглашает юных казанцев в возрасте от семи до 17 лет принять участие в кастинге. Для этого необходимо подготовить видеовизитку, где нужно представиться, коротко рассказать о себе, выразительно прочитать стихотворение или басню и 3-4 скороговорки и отправить на электронную почту fsotvorenye@mail.ru или в группу в социальной сети «Вконтакте».

Предыдущие фильмы Фонда «Сотворение» завоевали огромную популярность в детской среде – детский канал имеет 700 тыс. подписчиков и 300 млн просмотров, а показы киноальманаха «И в шутку, и всерьез» идут на более чем 70 телеканалах.

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