Наставник «Ак Барса»: Команда продолжит усиливаться по ходу межсезонья

(Казань, 15 июля, «Татар-информ», Артур Шипилов). Несмотря на покупку 11 хоккеистов, «Ак Барс» продолжит усиление состава. Об этом на встрече с журналистами рассказал наставник клуба Дмитрий Квартальнов.

«Знакомство с командой ещё продолжается: много новичков, но есть и старый костяк. Время и игра покажут, насколько мы удовлетворены селекцией. Она ещё продолжается, и мы работаем в этом направлении», - поделился Квартальнов.

Также он рассказал о развитии молодежных казанских хоккейных клубов: «На сборы поедет большая группа молодых игроков, и многих можно будет увидеть в составе. Мы плотно взаимодействуем с тренерами фарм-клубов „Барса“ и „Ирбиса“. Мы бы хотели, чтобы мы играли в один хоккей».

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.