Данис Зарипов и Эмиль Гарипов пропустили первую тренировку «Ак Барса»

(Казань, 15 июля, «Татар-информ», Артур Шипилов). Хоккеисты казанского «Ак Барса» нападающий Данис Зарипов и голкипер Эмиль Гарипов пропустили первую тренировку «Ак Барса», которая стала открытой для болельщиков и журналистов.

«Они работают по индивидуальному плану, и на сборах в Финляндии они к нам присоединятся», - рассказал главный тренер клуба Дмитрий Квартальнов.

Команда отправится на тренировочные сборы в Финляндию 16 июля, продлятся они 10 дней. Как заявил Квартальнов, сбор сделает упор на развитие, нагрузку и тактику.

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