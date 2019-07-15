Казань вошла в топ-3 списка городов с лучшими знаниями у молодежи

(Казань, 15 июля, «Татар-информ»). Ко Всемирному дню навыков молодежи, который отмечается сегодня, 15 июля, по инициативе ООН, российский сервис бронирования жилья Tvil.ru провел опрос в социальных сетях и выяснил, в каких российских городах проживает молодежь с наилучшими знаниями и профессиональными навыками.

По результатам голосования большинство опрошенных (35%) выбрали таким городом Москву.

Второе и третье места в рейтинге городов РФ с самыми лучшими навыками у молодежи поделили Санкт-Петербург и Казань. За них свои голоса отдали по 15% респондентов.

Также в пятерку городов с самой респектабельной молодежью вошли Краснодар и Екатеринбург (свои голоса им отдали по 10% опрошенных).

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