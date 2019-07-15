ГИБДД Казани ищет водителей, которые сбили двоих пешеходов на Бондаренко

(Казань, 15 июля, «Татар-информ»). ГИБДД Казани ищет водителей, которые сбили двоих пешеходов и скрылись, сообщили в городской Госавтоиснпекции.

«В минувшую субботу вечером у дома № 4 на Бондаренко сбили 41-летнего мужчину. Водитель с места происшествия уехал, а пострадавший получил травму ноги», – рассказали в ГИБДД.

На следующий день 87-летняя женщина попала под колеса авто на этой же улице у дома № 9. Водитель также покинул место аварии, а женщина получила травмы коленных суставов.

Госавтоинспекция Казани просит очевидцев данных происшествий откликнуться по телефонам (843) 5-333-819, 5-333-848.

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