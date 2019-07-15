Татар-информ

15 июля 2019, 11:58

Культура

В КДК имени Ленина представят казанские короткометражки «Падай. Копай. Дыши»

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Культура

В КДК имени Ленина представят казанские короткометражки «Падай. Копай. Дыши»

В киносборник вошли три короткометражные работы: «Падай», «Дыши глубже» и «Два часа до тишины».

(Казань, 15 июля, «Татар-информ»). Презентация альманаха татарстанского режиссера Рудольфа Хайнурова под названием «Падай. Копай. Дыши» (Казанские шорт'ы) пройдет 31 июля в кинозале Культурно-досугового комплекса имени В. И. Ленина, сообщает дирекция «Время кино».

В киносборник вошли три короткометражные работы: «Падай», «Дыши глубже» и «Два часа до тишины». Режиссер представит свой альманах зрителю и ответит на вопросы.

По сюжету фильма «Падай» главный герой Михаил оставил любые попытки на счастливую семейную жизнь со своей женой и от гнетущего чувства одиночества оказался в зоомагазине. Продавщица Полина заметила состояние покупателя и от схожих ощущений решилась пригласить мужчину на чашечку кофе. Спонтанная встреча стала походить на свидание, которое закончилось у Михаила дома. Наутро неожиданно вернулась жена.

В короткометражках «Дыши глубже» и «Два часа до тишины» рассказывается о необычных героях, представителях ГИБДД и бандитах. Все фильмы рекомендованы к просмотру от 16 лет. Планируется, что презентацию альманаха в КДК имени В. И. Ленина посетят представители творческих команд фильмов.

Вход свободный. Начало в 18.00.

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