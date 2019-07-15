(Казань, 15 июля, «Татар-информ», Рамис Латыпов). В Черногории впервые прошел Сабантуй. Татарский национальный праздник устроили на пляже города Тиват. Об этом ИА «Татар-информ» рассказал уроженец Муслюмовского района Татарстана, ныне проживающий в Черногории, Айдар Гараев.

«Сабантуй организовали переехавшие из Казани в Черногорию ребята — Рушан Валиев и Ильдар Закиров. Ведущая из Уфы. Праздник прошел на пляже за аэропортом. Начинали с 20-ю участниками, дальше их стало больше, около 50-60 человек. Очень теплый был праздник, прошел весело. Спасибо организаторам», — рассказал Айдар Гараев.

Так как Сабантуй проходил впервые, организаторы не ставили цель собрать много участников. Главное — чтобы пришли татары, познакомились друг с другом. Традиционные игры и состязания проводились с учетом местных особенностей. Например, бой мешками сделали не на бревне, а на лодке — побежденный падал прямо в воду.

«Принесли настоящий катык. На соревновании по бегу в мешках я выиграл футболку. Разбивали горшок — правда, пластмассовый. Был конкурс на отрезание призов с завязанными глазами. Атмосфера была теплая, без официоза. Звучали татарские песни, мы тоже пели, танцевали», — рассказал Айдар. Первый Сабантуй прошел без борьбы на поясах.

Играми Сабантуя заинтересовались и отдыхающие на пляже. «Дочь Рушана учится в местной школе, она переводила. Черногорцы тоже присоединились к празднику. Ныряли лицом в катык, чтобы найти монету, срезали призы», — добавил Айдар Гараев.

Как проходит первый Сабантуй в Черногории, онлайн могли увидеть пользователи Интернета — Айдар Гараев вел прямую трансляцию с праздника.

«Для первого Сабантуя очень хорошо», — говорит Айдар. В 2010 году он купил квартиру в Черногории, сейчас занимается оказанием услуг туристам.

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