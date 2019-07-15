В Мамадышском районе РТ по нацпроекту отремонтирован участок автодороги М7 «Волга» - Соколка

(Казань, 15 июля, «Татар-информ»). В Мамадышском районе Татарстана по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» отремонтирован участок автодороги М7 «Волга» - Соколка протяженностью 1050 метров сообщает Миндортранс РТ.

Ремонт проведен на общей площади 7 тыс. 350 кв. метров. Здесь уложен новый слой дорожного покрытия из высокоплотной асфальтобетонной смеси, установлены шесть сигнальных столбиков, укреплены обочины по 1,5 метра с каждой стороны, нанесена разметка.

«Дорога запроектирована по нормативам четвертой технической категории с двумя полосами движения и шириной семь метров», - отмечается в сообщении министерства.

В Татарстане в этом году по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» отремонтируют 77 объектов региональных дорог общей протяженностью 108,3 км. Реализация нацпроекта позволит увеличить долю дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, с 46,3% до 50% до конца 2024 года.

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