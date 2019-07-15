(Казань, 15 июля, «Татар-информ»). Росгвардейцы задержали парня из Альметьевска, который зарезал своего друга, сообщили в пресс-службе силового ведомства.

«Вчера около полуночи в Росгвардию поступило сообщение о том, что на проспекте Строителей произошло убийство. Двое молодых людей выпивали, поссорились, в какой-то момент один из них схватил кухонный нож и ударил им 24-летнего приятеля», – рассказали в Росгвардии.

Пострадавшего доставили в больницу, где он скончался от полученной травмы.

21-летнего парня задержали оперативно. Выяснилось, что молодой человек уже имеет судимость за кражу.

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