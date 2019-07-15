В 2019 году малый и средний бизнес Казани набрал 53,5 млн рублей кредитов

(Казань, 15 июля, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). В 2019 году в Казани 12 банков, аккредитованных по муниципальной программе кредитования на льготных условиях, выдали малому и среднему бизнесу более 53 млн рублей. Об этом на деловом понедельнике в казанской мэрии рассказал председатель Комитета экономического развития исполкома Казани Артур Валиахметов.

«Для реализации муниципальной программы льготного кредитования в этом году были аккредитованы 12 банков. К сегодняшнему дню выдано льготных кредитов на общую сумму 53,5 млн рублей», — рассказал Валиахметов.

Отметим, что по данной программе город выделяет бизнесменам субсидию в размере 5% от процентной ставки, которую установил банк.

Ещё 57 субъектов МСП получают субсидию из бюджета, на эти цели с начала года выделили 5,2 млн рублей, добавил Валиахметов.

Ранее стало известно, что Республика Татарстан лидирует среди других регионов России по кредитной поддержке малого и среднего предпринимательства.

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