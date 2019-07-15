Владыка Феофан возглавит крестный ход в честь явления иконы Божией Матери

(Казань, 15 июля, «Татар-информ», Екатерина Фадеева). Крестный ход в честь обретения иконы Божией Матери пройдет в татарстанской столице 21 июля. Об этом на деловом понедельнике в мэрии Казани рассказал начальник отдела по развитию языков и взаимодействию с общественными организациями исполкома Казани Ильнур Шакиров.

«В праздничный день в 9 утра в Благовещенском соборе начнется торжественная литургия, после которой верующие во главе с митрополитом Феофаном совершат крестный ход с чудотворным образом по маршруту от Благовещенского собора Казанского Кремля по улицам Кремлевская, Чернышевского, Профсоюзная, далее вокруг Кремля по улицам Карла Маркса, Миславского, Большая Красная до Крестовоздвиженской церкви Богородицкого монастыря», — сообщил Шакиров.

В этот день с 10 до 13 часов проезжая часть по маршруту крестного хода будет временно закрыта для движения и стоянки автомобильного транспорта, а на улице Миславского — с 6 до 13 часов, добавил спикер.

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