Татар-информ

15 июля 2019, 09:19

Происшествия

В водохранилище у Набережных Челнов растет уровень воды

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Происшествия

В водохранилище у Набережных Челнов растет уровень воды

За сутки уровень воды в Нижнекамском водохранилище поднялся на шесть сантиметров.

(Казань, 15 июля, «Татар-информ»). В водохранилище у Набережных Челнов растет уровень воды, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«В Нижнекамском водохранилище у Челнов уровень воды поднялся на шесть сантиметров за минувшие сутки. В данный момент он находится на отметке в 63,28 метра, тогда как критическая отметка находится на уровне 65,9 метра», – рассказали в МЧС.

На Куйбышевском водохранилище вода также поднялась на сантиметр, а на нижнем бьефе Нижнекамской ГЭС вода находится в семи метрах от критической отметки.

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