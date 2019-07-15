(Казань, 15 июля, «Татар-информ»). В водохранилище у Набережных Челнов растет уровень воды, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«В Нижнекамском водохранилище у Челнов уровень воды поднялся на шесть сантиметров за минувшие сутки. В данный момент он находится на отметке в 63,28 метра, тогда как критическая отметка находится на уровне 65,9 метра», – рассказали в МЧС.

На Куйбышевском водохранилище вода также поднялась на сантиметр, а на нижнем бьефе Нижнекамской ГЭС вода находится в семи метрах от критической отметки.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.