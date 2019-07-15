Алена Лефлер: Везде, куда ребенок может залезть, он непременно залезет и достанет что угодно

(Казань, 15 июля, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Нельзя недооценивать возможности детей, потому что они могут залезть в самые опасные места. Такой совет дала казанский дизайнер и мама двоих сыновей Алена Лефлер.

«Надо убирать мебель подальше от окон, чтобы дети не могли туда забраться. Везде, куда ребенок может залезть, он непременно залезет. Все, что он захочет достать, он достанет. Вы не сможете постоянно его контролировать», — сказала собеседница «Татар-информ».

Она также рекомендовала прятать бытовую химию, чтобы дети не выпили ее и не прожгли себе пищевод.

«Надо все опасное прятать так, чтобы дети не могли достать», — сказала дизайнер. К опасным для детей предметам также можно отнести острые вещи типа ножей, ножниц, стеклянную посуду, вазы.

Дизайнер предложила приобрести специальные девайсы для безопасности детей. К примеру, в розетки можно поставить пластмассовые заглушки, а на межкомнатные двери — ограничители, которые не дадут малышу прищемить пальчики.

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