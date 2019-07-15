Участникам ночного велофеста в Казани расскажут о рабочих профессиях

(Казань, 15 июля, «Татар-информ», Екатерина Фадеева). Ночной велофест пройдет в Казани с 20 на 21 июля по маршрутам Советского района города. Об этом на деловом понедельнике в мэрии Казани рассказала директор Комитета по развитию туризма Дарья Санникова.

«В этом году в преддверии чемпионата по рабочим профессиям по стандартам WorldSkills маршрут велофеста пройдет по местам и объектам Советского района города Казани, популяризирующим рабочие профессии», — отметила Санникова.

Старт запланирован на 20 июля от стадиона «Казань Арена». Маршрут будет включать несколько остановок, в том числе Компрессорный завод, стадион «Ракета», ветеринарная академия и Кооперативный институт.

На каждой остановке участники велофеста смогут прослушать рассказы, записанные известными спикерами, среди которых заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева, министр по делам молодёжи РТ Дамир Фаттахов, ректор Казанского кооперативного института Алсу Набиева и другие, сообщила спикер.

Кроме того, в рамках велофеста выберут самого яркого участника, который преуспеет в украшении себя и велосипеда световыми элементами.

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