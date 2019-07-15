В 2019 году зарплаты в малом и среднем бизнесе Казани выросли на 13,5%

(Казань, 15 июля, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). За первый квартал 2019 года в малом и среднем бизнесе Казани зарплаты выросли более чем на 13%. Об этом сообщил председатель Комитета экономического развития исполкома Казани Артур Валиахметов на деловом понедельнике в городской мэрии.

«По прошествии первого квартала мы зафиксировали значительный рост — на 13,5% — уровня заработной платы в малом бизнесе. За отчетный период средний заработок в МСП составил 26,3 тыс. рублей против 23,2 тыс. рублей в 2018 году», — сообщил Валиахметов.

Хотя уровень оплаты труда остаётся недостаточно высоким, в Казани зарплаты растут быстрее, чем в целом по республике, подытожил он.

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