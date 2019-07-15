Татар-информ

15 июля 2019, 10:10

Здоровье и среда

Нижнекамцы обеспокоены большим количеством вышек сотовой связи в городе

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Здоровье и среда

Нижнекамцы обеспокоены большим количеством вышек сотовой связи в городе

Фото: ntr-24.ru

Не так давно в семье Ильмира Хакимова тяжело заболела дочь – у нее обнаружили онкологическое заболевание крови.

(Казань, 15 июля, «Татар-информ»). Жители Нижнекамска забили тревогу – они обеспокоены большим количеством вышек сотовой связи, которые стали появляться в городе вблизи жилых многоэтажек, школ, детсадов, рядом с игровыми и спортплощадками, передает «НТР 24».

Жители горда нефтехимиков убеждены, что исходящее от вышек излучение оказывает негативное влияние на здоровье.

Не так давно в семье Ильмира Хакимова тяжело заболела дочь – у нее обнаружили онкологическое заболевание крови. Нижнекамец подозревает, что это связано именно с установленной мачтой и недоумевает, для чего такое количество вышек в городе.

«Я читал в Интернете, что от таких мачт исходят электромагнитные излучения, которые вызывают онкологические заболевания», – рассказал Ильмир Хакимов.

За это время ребенок прошел два курса химиотерапии. По словам отца, пока он находился в больнице с девочкой, привезли еще одного ребенка с той же улицы Тихая Аллея.

Жители начали волноваться еще больше, когда увидели, что сейчас устанавливают вторую вышку.

По словам начальника Роспотребнадзора в Нижнекамском районе Рустема Изиятуллина, поводов для беспокойства из-за сотовых вышек у горожан нет. Ситуация находится под контролем. По его словам, излучение мачт рассчитано таким образом, что лучи не направлены ни на жилые дома, ни на население, которое ходит рядом, ни на детсады.

«Поэтому связи между заболеваниями, возникающими у населения, и появлением этих вышек нет», – убежден начальник.

По словам Изиятуллина, подобные обращения в нижнекамский Роспотребнадзор от жителей уже поступали. Специалисты никаких нарушений не выявили.

 

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