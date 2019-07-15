Казанцы покупают мороженое реже остальных россиян

(Казань, 15 июля, «Татар-информ»). Казанцы любят мороженое меньше остальных россиян, следует из данных исследования российского сервиса по поиску и выбору товаров в интернете Rate&Goods. Об этом сообщает РИА Новости.

Так, в столице Татарстана живет самое меньшее количество любителей мороженого в России на душу населения. Казанцы редко покупают мороженое — на тысячу позиций в чеке приходится всего 20,8 штуки. В рейтинге из десяти городов третья столица оказалась на последнем месте.

Больше всего любителей мороженого живет в Екатеринбурге, где на тысячу позиций приходится 70,9 штук мороженого, на втором и третьем местах — Ростов-на-Дону и Санкт-Петербург. В среднем по России на тысячу позиций в чеке приходится 56 штук холодного лакомства.

Чаще всего россияне предпочитают мороженое российских производителей в вафельных стаканчиках: классический пломбир, крем-брюле или шоколадное. На второй строчке по популярности — пломбир в брикетах, третье место — у разных вариантов эскимо.

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