В России начали маркировать молочную продукцию

(Казань, 15 июля, «Татар-информ»). С сегодняшнего дня в России стартует эксперимент по маркировке молочной продукции, который продлится до 29 февраля следующего года. Соответствующее постановление Правительства вышло в начале месяца.

Теперь маркировке подлежат приготовленные промышленным способом продукты из пастеризованного, ультрапастеризованного, стерелизованного и ультравысокотемпературно-обработанного молока, а также аналогичных молочных продуктов. Речь идет о твороге, йогуртах, кефире, мороженом, молоке, сливках и сгущенке.

Цифровой двухмерный код маркировки Data Matrix можно будет просканировать при проверке товара, при его приеме на склад и продаже в магазине.

Следить за использованием маркировки будет Центр развития перспективных технологий. Эксперт призван проверить полноту и достаточность механизмов маркировки для предотвращения нелегального ввоза, производства и оборота.

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