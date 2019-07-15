СМИ: Россияне смогут снимать наличные в магазинах по всей стране

(Казань, 15 июля, «Татар-информ»). Крупнейший банки России намерены расширить эксперимент по снятию наличных с карт в кассах магазинов, заявил замглавы Ассоциации банков РФ Алексей Войлуков. Об этом пишут «Известия».

Сейчас снимать наличные в магазинах могут только жители удаленных малонаселенных пунктов, но в будущем это станет возможным по всей стране.

Согласно задумке, получить наличные можно будет только при условии какой-либо покупки, чтобы сохранить выгодность операции для торговых точек. Однако в ассоциации опасаются, что такая мера может стать нарушением прав потребителей, поэтому АБР обратилась за консультацией в Роспотребнадзор.

Уже в этом году сервис заработает в продуктовых магазинах одной из наиболее популярных сетей: тестирование пройдет в тех районах, где не хватает банкоматов.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.