Татар-информ

15 июля 2019, 06:46

Экономика и финансы

СМИ: Россияне смогут снимать наличные в магазинах по всей стране

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Экономика и финансы

СМИ: Россияне смогут снимать наличные в магазинах по всей стране

Внедрять услугу начнут в районах, где наблюдается нехватка банкоматов.

(Казань, 15 июля, «Татар-информ»). Крупнейший банки России намерены расширить эксперимент по снятию наличных с карт в кассах магазинов, заявил замглавы Ассоциации банков РФ Алексей Войлуков. Об этом пишут «Известия».

Сейчас снимать наличные в магазинах могут только жители удаленных малонаселенных пунктов, но в будущем это станет возможным по всей стране.

Согласно задумке, получить наличные можно будет только при условии какой-либо покупки, чтобы сохранить выгодность операции для торговых точек. Однако в ассоциации опасаются, что такая мера может стать нарушением прав потребителей, поэтому АБР обратилась за консультацией в Роспотребнадзор.

Уже в этом году сервис заработает в продуктовых магазинах одной из наиболее популярных сетей: тестирование пройдет в тех районах, где не хватает банкоматов.

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